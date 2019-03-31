王︰有自信過關 未考慮脫黨

2019-03-31

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕前立法院長王金平昨表示，國民黨主席吳敦義擬徵召高雄市長韓國瑜參加黨內總統初選的做法令人質疑，但他強調「關關難過關關過」，每一關會盡他的能力去努力，他有自信關關都會過，但不考慮脫黨參選。

王金平昨前往鳳山仙公廟，參加二○一九年「兩岸文昌文化季」交流活動，韓國瑜原本擔任活動主祭官，最後卻決定不來，引發外界聯想兩人是否有心結？王金平則撇清說，他怎會知道韓國瑜的行程？

針對吳敦義擬徵召韓國瑜參加黨內總統初選，王金平仍質疑，徵召的人就一定選得上嗎？不徵召的人就一定選不上嗎？這要說清楚理由，且徵召理由與依據何在？也要說清楚；為什麼別人參選就要被排除？總要說清楚，沒被徵召就選不上嗎？

媒體詢問王金平，對吳徵召韓的做法，是否對王與前新北市長朱立倫不公平？王只說，尊重黨中央做法；他透露，大前天晚上有與吳敦義碰面，但兩人互動只有一起敬酒而已。

至於王金平曾說「關關難過關關過」，是否意指黨內未徵召或初選沒過的話，就會考慮脫黨參選，王表示，沒有考慮這個問題，有自信關關都會過。

外界持續關切吳韓會、王韓會，王金平則表示，目前還沒與韓國瑜聯繫，韓也剛從國外回來，但他與韓國瑜「自然會見面」。

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