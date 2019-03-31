朱︰徵召快定案 不要複雜化

2019-03-31

〔記者黃欣柏、邱灝唐／綜合報導〕國民黨主席吳敦義近日拋出「特邀」高雄市長韓國瑜參加總統黨內初選的想法，前新北市長朱立倫昨出席「『雲林時刻』地方創生特展」開幕活動時受訪表示，只要黨中央確定徵召韓國瑜，他一定全力支持，但希望黨中央要初選要公平初選，要徵召就早點定案，不要拖延時間，把事情複雜化。

若確定徵召韓 一定全力支持

朱立倫指出，現在國民黨就算團結都還不一定贏，絕對沒有對抗或分裂的本錢，「消耗任何一位黨內同志都是在消耗國民黨」，就像一個球隊裡每位主力投手都必須強，團隊才會更強，雖然最後能上場的只有一位，但最後大家都會一致支持推出的候選人。

對於徵召韓國瑜，朱立倫強調，只要確定徵召、特邀韓國瑜，他一定全力支持。朱也重申，如果黨中央確定要徵召或特邀，就要大方、清楚、單純化，若要初選就公平初選，要徵召就早點定案，不要拖延時間，讓事情複雜化。

朱立倫隨後話鋒一轉，批評蔡政府擬修正「兩岸人民關係條例」，提高未來兩岸政治協商的門檻，是要把「兩岸人民關係條例」改成「卡死和平條例」，連他提出的和平宣言都要比照修憲程序，明顯就是要卡死兩岸。

朱強調，利用兩岸緊張、戰爭創造政治利益，非常不道德，國民黨絕對不吃這套，將來民眾若支持國民黨重新執政，絕對會廢除這種違憲條例。

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