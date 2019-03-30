國道隱藏版違規 當心荷包失血

2019-03-30

國道警提四大違規案例

〔記者王宣晴／新北報導〕根據國道公路警察局統計，去年在高速公路取締未依規定變換車道的件數為七二九七九件，其中未打方向燈就佔半數！國道警方特別製作「四大隱藏版違規」宣導影片，提出數種未打方向燈變換車道案例，提醒用路人在加速車道要變換至主線外側車道、跨越虛線車道線時，皆需打方向燈，否則將吃上三千元以上、六千元以下罰單。

國道警方表示，近期有不少民眾因變換車道時未打方向燈遭檢舉而收罰單，卻不知道為何挨罰，來電詢問後，才知道是因在車道縮減、增設的路段未打方向燈遭檢舉，直呼：「根本是隱藏版違規。」

為此，國道警方整理出違規案例，製成影片放上臉書社團提醒用路人，並在影片中以紅線標示跨越的車道線、警示路牌，圈出違規駕駛未打方向燈，讓民眾更清楚知道違規原因，影片上傳短短三小時就有上千人分享，觸及率高達十六萬人。

直行跨越虛線也要打燈

國道警方統計，去年取締未依規定變換車道的件數近七萬三千件，其中未依規定打方向燈就佔半數，用路人常在「加速車道要變換至主線外側車道」、「匝道內縮減或增設車道」、「外線變換到開放路肩路段」、「主線要變換至減速車道」四種狀況下未打方向燈遭檢舉。

警方表示，民眾在上下匝道時，因為是沿著道路邊緣行駛，認為是直行便沒打方向燈，直接穿越虛線車道線，但未打方向燈就變換車道，容易讓後方車輛反應不及，也會被依道交條例第三十三條第一項第四款舉發，呼籲民眾養成正確使用方向燈習慣。

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