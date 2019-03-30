都更＋危老 蔡：今年目標400件

2019-03-30

〔記者吳佳穎／台北報導〕總統蔡英文昨出席「台灣金融聯合都市更新服務公司」揭牌儀式，她致詞表示，「今年是都更二．○元年」，隨著「危老條例」於二○一七年通過、「都更條例」去年底修正通過，相關法規漸漸完備，今年都更目標一百案、危老目標三百案。

台灣金聯都更公司 昨揭牌

蔡英文表示，台灣在都更推動上有很大的成果，相較於過去一年大概核定四十案，前年和去年成長到七十七案和七十八案，今年都更目標一百案；危老建築更新去年通過一三○案申請，今年希望能倍增到三百案。

她指出，目前全國卅年以上的老房屋將近四百萬戶，且不斷增加中，因此不論都更還是危老重建都應加速執行，台灣金聯都更公司結合公私部門，且有資金做後盾，有利於都更計畫推動。

公私部門協力 助都更推動

台灣金聯都更公司董事長林旺根表示，目前「危老條例」獎勵措施明確，且到明年五月九日前仍有十％的時程容積獎勵，「這兩年將是危老建築更新推動的關鍵年」；台灣金聯都更公司成立一年來，已收到一五五件評估申請案，今年將以六百件評估案、五％通過率為目標。

財政部長蘇建榮表示，都更案往往在前置評估階段就面臨資金取得問題，因此財政部偕同內政部、金管會等，整合轄下八大公股行庫及十七家法人，成立「台灣金聯都更公司」，以利都更及危老重建。

萬大路社區 簽署危老整合

林旺根指出，過去推動危老、都更案件常面臨分配及整合過程透明度不足、缺乏前期評估經費來源等問題，該公司將協助地主進行前期整合、提供全程服務、專案管理，以收取服務費取代分潤方式處理，希望能以公私協力方式取得地主信賴，協助都更、危老案件推動。

台灣金聯都更公司昨並在現場與北市萬大路社區簽署危老整合合作協議，林旺根指出，萬大路社區過去曾接受建商進行危老評估，後來破局，轉而尋求台灣金聯協助。該基地約三五○坪，未來將興建地下二層、地上十四層的電梯大樓。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/