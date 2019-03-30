民進黨立委初選登記截止 5選區無人登記

2019-03-30

蘇震清、管碧玲爭取不分區

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨第一階段五十三個立委選區初選登記昨天截止，其中有五個選區無人登記，較受矚目的是現任花蓮縣立委蕭美琴未登記、雲林縣第二選區立委劉建國登記手續不完備。屏東和高雄因選區重劃各少一席立委，現任立委蘇震清與管碧玲均棄選，將爭取不分區立委提名。

張花冠棄選 支持陳明文連任

區域立委共有七十三席，民進黨把二十個上屆選舉得票率未超過四十二．五％的選區列為「艱困選區」，其餘五十三個列為初選選區，並在昨天完成登記。其中有五個選區無人登記或登記未成功，包括台中市第二選區（現任立委為國民黨顏寬恒）、苗栗縣第二選區（現任國民黨徐志榮）、南投縣第二選區（現任國民黨許淑華）、雲林縣第二選區及花蓮縣。

黨務主管表示，雲林縣的劉建國是因為戶籍謄本日期沒有確認好，導致烏龍而未登記完成，蕭美琴的狀態，提名策略小組將會確認、釐清。

完成登記的四十八個初選區中，有三十二個區域只有一人登記，為同額競選，只要候選人經過資格審查，則不需進行民調；另有十六個選區超過一人登記，將進入協調，若協調不成就要進行民調，由民調高者獲得民進黨提名。這十六區中，共有十個現任議員登記立委初選。

現任不分區立委、社運圈出身的蔡培慧將轉戰南投縣第一選區。

原本傳出將挑戰現任立委陳明文的前嘉義縣長張花冠，昨表態放棄立委初選登記，支持陳明文連任。被稱為雲林媽祖婆的立委蘇治芬則是在去年九月就宣布將不再競選立委，點名前麥寮鄉長許忠富接棒。

民進黨中執會日前通過立委提名程序，四月十七日立委初選協調截止，初選民調分組抽籤是當天中執會後，四月二十二日至五月十七日進行初選民調，必要時得延展一週，將於五月二十二日公告提名名單。

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