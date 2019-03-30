台經院：台灣經濟可望逐季轉好

2019-03-30

製造業燈號連4藍 但景氣分數緩升

〔記者吳佳穎／台北報導〕台經院昨公布「二月製造業景氣燈號」，製造業景氣信號值較一月微幅增加○．二六分至十．一八分，連續四個月亮出「衰退」的藍燈。台經院助理研究員方俊德分析，雖然燈號維持四個月藍燈，但景氣分數已有緩步上升趨勢，且近期半導體設備進口維持雙位數成長，顯示廠商仍有投資需求，加上台商回流熱絡，經濟成長動能由外需轉向內需，「今年台灣經濟可望逐季轉好，但受基期影響，成長表現不如去年」。

半導體設備進口 維持雙位數成長

各產業中，汽車及相關零件方面，二月營業天數較少，加上部分車廠熱門車款即將推出新款，舊車款提前在一月銷售，因此二月新車掛牌較上月減少五十五．五一％、較去年同月減少廿七．一六％，使得二月汽車及其零件業續亮藍燈。

電子零組件方面，晶圓代工受半導體供應鏈調整庫存、智慧型手機銷售疲弱、虛擬貨幣採礦熱潮消退等影響，終端需求不振，產能利用率下滑，廠商營收、出口、外銷訂單與生產指數皆負成長，二月電子零組件景氣燈號續亮藍燈。

方俊德表示，今年以來主要國家同步下修經濟成長率，「全球經濟同步放緩趨勢愈加明顯」，影響全球經濟的不確定因素包括：正在進行的美中貿易協商，美國與歐盟、日本也將分別展開貿易談判，加上中國經濟降溫、英國脫歐等不確定性因素影響，「國內景氣展望仍應謹慎看待」。

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