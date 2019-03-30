台商撤離 國銀對中國債權連3季下滑

2019-03-30

〔記者陳梅英／台北報導〕美中貿易戰開打以來，對中國經濟造成莫大衝擊，中央銀行昨公布去年第四季本國銀行國家風險統計，國銀對中國債權最終風險淨額六六五．七四億美元，連續三季下滑，為近六季新低，且國銀對美國最終風險超過中國，美國躍升我最大曝險國。

貿易戰衝擊中國經濟 資金轉往美、日等地

央行統計，去年十二月底國銀外國債權直接風險餘額為四○六○億美元，較九月底減少○．三三％；最終風險淨額三八八二億美元，較九月底減○．四一％。直接風險餘額指國銀對非本國居民未經風險移轉的債權，若依最終債務人及保證人國別重新歸類，則為最終風險淨額。

去年第二季與第三季，國銀外國債權最終風險淨額，中國都排名第一，但中國僅領先兩季，第四季就被美國超車。央行官員表示，我對中曝險已連續三季下滑，主因國銀資金存、拆中國地區在台分行以及海外其他銀行的金額減少，人民幣匯率波動也有影響。

至於是否與美中貿易戰開打、台商撤離有關？央行官員表示，目前仍無法判斷，但整體趨勢與人民幣存款餘額減少一致。而我對美曝險增加，主要是資金調度，國銀存放美國聯邦準備銀行金額增加。

國銀外國債權餘額最終風險，美國連三季下滑後，第四季上升至七三六．七三億美元；中國則連續三季下滑至六六五．七四億元。最終風險淨額前十大國家依序為美國、中國、盧森堡、日本、香港、澳洲、開曼群島、英國、英屬西印度群島、新加坡，合計約二八八四億美元，占整體最終風險七十四．二九％。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/