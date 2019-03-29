大不出來 近4成學童沒天天嗯嗯

2019-03-29

〔記者吳亮儀／台北報導〕飲食、排便攸關學童健康發展；癌症關懷基金會用三萬份有效問卷調查，發現約卅八％學童沒天天排便，五、六年級更是每十人就有一人超過三天才排便一次，明顯有便秘問題。台北市學童蔬菜攝取量最不足、高雄市學童愛喝含糖飲料比率最高，北中南四市學童各有不同的飲食和排便問題。

小五小六學生 1成有便秘問題

腸道是人體主要消化器官之一，也是重要的免疫系統，約七成的免疫細胞生活在腸道，癌症關懷基金會警告，腸道有腸絨毛形成天然屏障，可避免毒物入侵、壞菌肆虐，若蔬菜、水果攝取不足，恐造成腸絨毛萎縮，讓細菌有機可乘，腸道健康攸關過敏、肥胖等健康問題。

癌症關懷基金會昨發布三萬份問卷調查結果，發現近四成學童沒有天天排便，更有高達廿一％學童的排便型態不理想，大便呈現「硬塊」、「泥狀」、「水狀」，甚至交替出現。

分析問卷內容，發現五、六年級每十名學童就有一名超過三天才排便一次，一般來說，一天三次到三天一次的排便都還算正常頻率，但也要觀察排便型態和狀況。

基金會營養師也分析學童飲食，發現全年級兒童的全穀雜糧、蔬菜、水果攝取通通不及格；超過半數學童沒運動習慣；七成學童水喝不夠；約五十％學童愛喝含糖飲料、常吃油炸食品。

北市童蔬菜量不足 高市愛糖飲

細部分析北中南四市學童，台北市學童蔬菜攝取量最不足、新北市學童吃水果比率最低、台中市學童沒天天吃蔬菜比率最高、高雄市學童愛喝含糖飲料比率最高。

很多醫學文獻證實，高纖維、低脂肪飲食可以使腸道好菌增多、降低壞菌比例、改善腸道菌叢，解決人體九成與腸道不潔有關的疾病。營養師林郁婷建議應天天吃全穀蔬果，蔬果每天應攝取一到兩碗，少吃油炸加工品、每天喝六到八杯水、少喝含糖飲料，以防便秘上身。

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