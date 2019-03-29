韓回嗆賣台說「我不是小紅帽」

2019-03-29

〔記者洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天結束訪中行程返台，獨派人士到小港機場大罵「賣台賊」，與韓粉爆發短暫推擠衝突。針對訪中引發「賣台」爭議，韓國瑜回嗆，被無限放大，非常無聊。他還說，如果民進黨可以把各行各業弄得興旺，「我韓國瑜投民進黨一票也可以」。傍晚他在臉書發文，強調「我是賣菜郎，不是小紅帽」、「賣笑不賣身、賣貨不賣台」。

韓粉、獨派接機爆推擠

約千名韓粉到小港機場拉開「選總統、救台灣」、「台灣安全、人民有錢」等布條迎韓。但也有獨派人士拿著「剿匪」旗幟反制，壁壘分明，警方出動霹靂小組等大批人力戒備，未釀成重大衝突。

針對陸委會研擬罰款五十萬元，韓國瑜受訪指出，訪中期間所有團員都是集體行動，他也知道民進黨最近一直修理、批判他，韓反問，高雄市長如何賣台？他只是到中聯辦吃頓飯，還有高市府官員、市議員隨行，如何賣台？怎麼有權力賣台？這已被無限放大，非常無聊，完全胡說八道。

他說，民進黨執政了三年，有辦法就讓人民過好日子，幫農漁民找通路，幫勞工解決低薪問題，幫各行各業弄得興旺，如果是這樣子，「我韓國瑜投民進黨一票也可以」，但為何要扭曲看待他？

韓國瑜傍晚在臉書發文指出，這次帶回約五十三億的合作備忘錄與訂單，其中包括約三十八億貨真價實的合約。未來大家只要保持台灣產品的一貫品質，他有信心，如此動輒幾十億的訂單一定源源不斷。

韓國瑜說，最近這兩趟南南之行，交了很多朋友，也見了許多世面，反觀台灣居然還充斥著「貪污有理、外銷有罪；召妓可以、招商犯法」等牛鬼蛇神的起肖言行，一直拖累台灣的民主進步。

韓國瑜強調，「我是賣菜郎，不是小紅帽」，不要以為給他一頂紅帽子，他就怕了這群「以愛台之名、行害台之實」的大野狼。未來「賣笑不賣身、賣貨不賣台」的賣菜郎，還是會繼續開大門、走大路、和高雄市民一起大步向前行。

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