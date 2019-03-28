海軍特遣隊 模擬攻擊敵航艦

2019-03-28

〔記者游太郎／花蓮報導〕海軍年度重大演訓「精實演習」，昨天上午由基隆級艦率各型戰艦十餘艘，加上海巡六艘巡防艦，首度由往年的左營外海，移師至花蓮海域實施。為了展現「濱海決勝、海岸殲敵」的作戰概念，國防部出動空軍十二架各型戰機及陸航二架攻擊直升機，擔任空軍佳山及花蓮基地防禦兵力，規模直逼年度漢光演習。

海軍年度精實演習

首度移師東部外海

這次演習海軍出動基隆級蘇澳艦，率二艘成功級、二艘康定級、一艘濟陽級、三艘錦江級及一艘沱江級等十餘艘戰艦，組成特遣隊規模。

在國防部要求下，空軍也由佳山基地陸續起飛四架F-16、四架幻象戰機，並自清泉崗基地出動四架IDF及陸航二架AH-1W攻擊直升機支援，針對敵船團進行攻擊。

昨天沱江級艦和錦江級艦首度出現在東部海域，演練攻擊敵方主要戰艦的「狼群戰術」。官員透露，目標就是模擬攻擊敵軍航空母艦，展現出防衛東部海域的決心。

據指出，往年海軍的「精實演習」，是由基隆級艦擔任指揮艦，搭配各型作戰艦實施，其實就是年度的基地訓練，今年特別由位於台灣海峽的左營外海，拉至東部外海實施，主要是驗收海軍的訓練成果，再配合空、陸軍實施三軍聯合作戰，印證國防部要求的「濱海決勝、海岸殲敵」作戰概念。

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