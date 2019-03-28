李孟諺：假新聞腐蝕言論自由基礎

2019-03-28

〔記者王俊忠、劉婉君／台南報導〕四月七日是鄭南榕為爭取言論自由自焚殉道的日子，也是言論自由日，內政部與文化部即日起在司法博物館（舊台南地院）舉行「噤聲的日常」特展，展出戒嚴時期的禁歌、禁書。主持開展儀式的行政院秘書長李孟諺指出，台灣現今言論自由，是前人前仆後繼犧牲生命換來，如今卻被假消息腐蝕其基礎。

李孟諺表示，國中時家裡放有美麗島、深耕與新潮流等黨外雜誌禁書，但家長不讓孩子碰這些書，更早期時碰觸這些禁書，可能背上顛覆國家罪名、蒙受牢獄之災。三十年前鄭南榕為爭取言論自由而犧牲生命，換得大家享有充分言論自由的果實。如今，外來勢力帶來的假消息，腐蝕言論自由、民主自由的基礎，大家不能不慎。台南地院庭長謝岳龍認為，言論自由應落實在行政，由司法來捍衛。

徐國勇籲珍惜言論自由與民主

內政部昨天也在成功大學舉辦「民主社會中言論自由的新挑戰與回應」研討會，內政部長徐國勇也表示，民主靠言論自由來支撐，目前言論自由面臨很大的挑戰就是假消息。法國、德國、日本均已對假消息訂出了相關法律，法國並經憲法法庭確認沒有違憲，四十八小時內經法院認定為假新聞後下架。我國《災害防救法》部分條文修正草案已送立法院，《選罷法》修正草案等行政院會通過後，也會送立法院，假新聞將交由法院來認定。

他強調，在台灣，不論你站在哪一方，都有充分發表言論的自由，「這在很多國家看不到，在中國更看不到」，所以要好好珍惜得來不易的言論自由與民主。

成大學生發起正名南榕廣場

成大零貳社學生則在現場舉牌，要求「正名南榕廣場」，成大學生會也於廿二日發起新廣場正名連署活動，已有超過四百人響應。成大表示，校方已看到學生的訴求，也在思考怎樣顧及大家能夠認同的共識，學生有意見可以依正式管道，提出執行方案一起討論。

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