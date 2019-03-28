下星期將碰面 王：和韓仍心意相通

2019-03-28

〔記者陳昀／台北報導〕在國民黨總統初選陷入紛擾之際，角逐總統大位的前立法院長王金平昨早悄悄造訪前總統馬英九辦公室，兩人在馬英九基金會執行長蕭旭岑陪同下聊了一個多小時，會中笑聲連連；王金平說，雙方聊了整個地球的事，就是沒聊選舉與黨內的事。

再度會馬 聊了整個地球的事

王另透露，他最近沒有和韓國瑜聯絡，但全國工業總會四月二、三日要到高雄開會，將邀請韓國瑜參加，兩人會在該場合碰面。至於雙方是否仍「心意相通」？王金平大笑說︰「沒有改變啊！哪有什麼改變。」媒體追問兩人是否會合作，王說，沒談到選舉怎麼談到合不合作。

外傳韓國瑜將在四月初訪美前對參選總統表態，王金平對此回應：「喔～是的，好，很好啊！」被問到外界認為韓國瑜是國民黨內民調最高、最強棒時，王金平說：「沒有看法，民調高與最強有若干關聯，但也不盡然。」

至於昨天的「馬王會」，王金平指出，他和馬一見面，就看著世界地圖東南西北地聊、氣氛很好，談世界情勢與經濟、兩岸、核能等議題，談整個地球的事，但不談選舉也不談黨內的事，所謂請益不一定要聊選舉，反正很愉快。至於馬英九有無給予鼓勵，王笑說，沒談選舉就不必鼓勵了。

王金平今年一月底主動到馬英九辦公室送書拜會，被認為是馬王破冰。但王月初預告要展開「馬王二會」後，馬不但對媒體冷回「上次見過了」，還一度表態「支持」朱立倫，讓外界以為會面就此取消，沒想到兩人昨天再度見面。

親王人士表示，對王金平來說，與馬之間的風風雨雨過了就算了，王陣營也深知馬支持的是朱立倫，真的純粹就是拜會、請益曾經的國家領導人。據悉，王金平的「拜會之旅」目前已拜訪過前國民黨主席連戰、吳伯雄、前台中市長胡志強。

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