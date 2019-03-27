國發會︰區塊鏈大聯盟 3個月後成軍

2019-03-27

〔記者吳佳穎／台北報導〕國發會主委陳美伶昨出席「二○一九年智慧城市展」亞洲．矽谷台灣館開展記者會，她致詞表示，看準區塊鏈產業商機，國發會將與科技部、經濟部、金管會等機關成立「區塊鏈大聯盟」，目前已邀集專家、學者開過兩次籌備會議，將在三個月後成立「區塊鏈大聯盟」。

陳美伶指出，目前區塊鏈技術已臻成熟，在各產業都有很大的發展空間，並可提升政府公共治理效能，目前台灣也有許多新創持續發展相關技術或應用面向，「期待未來台灣能成為區塊鏈的領頭羊」。

她說，區塊鏈對於改善食安問題也有助益，目前新創「奧丁丁」便是透過區塊鏈技術，建立農產品溯源機制。

國發會副主委、亞洲．矽谷執行長鄭貞茂則指出，目前區塊鏈結合金融產業的應用面向，如「鏈圈」、加密貨幣發行等，仍受到法規限制；新創業者若要發展相關領域，需要法規調適，成立「區塊鏈大聯盟」希望扮演新創業者與公部門的交流平台。

民進黨立委余宛如、國民黨立委許毓仁等，也曾呼籲成立「區塊鏈大聯盟」；目前國發會已邀集專家、學者、業者開過兩次籌備會議，並獲得共識，訂出三個月籌備期，預告三個月後成立「區塊鏈大聯盟」。

至於透過「區塊鏈」提升公共治理效能部分，目前杜拜已在二○一六年起將區塊鏈指認為未來關鍵技術，推出「杜拜區塊鏈策略二○二○（Dubai Blockchain Strategy 2020）」；且考量杜拜移入人口比率高，杜拜政府現已將區塊鏈用於外國人入境時的身分認證。

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