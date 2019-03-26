國會爭奪戰》民進黨力抗韓流 早早就起跑

2019-03-26

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨佈局二○二○立委大選，區域立委黨內初選昨天開放登記、領表。面對大環境不佳，黨籍區域立委早已起跑為連任準備。過去民進黨佔優勢的中南部立委都不敢樂觀，尤其位處「韓流」震央的高雄市，綠營本來就較艱困的左楠及鳳山選區首當其衝，受到選區重劃影響，每一區都比過去面對更嚴峻的挑戰。

左楠及鳳山首當其衝

國民黨二○二○立委選舉氣勢旺，更劍指高雄市長韓國瑜所在地高雄，喊出八席立委中至少拿下過半席次，目標「八仙過海」，讓民進黨備受壓力。

黨內人士指出，原本就很艱困的民進黨立委劉世芳左楠選區、立委許智傑鳳山選區首當其衝。下屆立委選舉選區變更，民進黨立委趙天麟、李昆澤也都受影響。高雄本來就沒有那麼綠，二○二○對每個候選人都是挑戰。

民進黨二○一六年選舉，十二席中拿下九席的新北市，在下屆席次消長也是外界關注焦點。民進黨二○一六年在新北一掃過去僅有兩席立委的陰霾，但二○一八年新北市長選舉結果，民進黨的市長得票數不如預期，加上今年三月新北三重立委補選選得異常辛苦，都讓黨內立委不得不警覺。

新北也面臨嚴峻挑戰

七十三個區域立委選區中，民進黨列五十三個選區為初選區，其餘二十個選區為艱困徵召區。立委初選昨起至廿九日開放登記、領表，之後即進行協調及初選民調。

即便民進黨主席卓榮泰曾於中常會表示，原則上不鼓勵黨內公職、包括現任議員，轉戰參與立委初選，然而仍有不少地方議員或黨公職領表或登記，有意挑戰現任黨籍區域立委。

屏東減一席 兩立委對決

根據廿五日立委初選登記情形，包括桃園市第四選區，桃園市議員范綱祥登記初選挑戰現任立委鄭寶清；前宜蘭縣副縣長黃適超登記挑戰現任立委陳歐珀。因選區變更減少一席立委的屏東縣，則有現任立委鍾佳濱及蘇震清登記屏東縣第一選區初選，形成兩位現任立委正面對決，爭取一席提名出線的機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/