中常委籲吳：勸退參選人 共推韓出馬

2019-03-26

〔記者林良昇／台北報導〕因應「拱韓」聲浪及高雄市長韓國瑜不領表的承諾，國民黨主席吳敦義拋出「徵召領表」，稱黨內逐漸有共識。國民黨中常委江碩平表示，韓知道現在的情勢，「那麼聰明的人，怎麼會不清楚呢？」吳敦義或許可以找想參選的人出來談，一起退出然後共推韓出馬。

韓國瑜被視為藍營最強總統參選人，國民黨為了讓韓出馬水到渠成，可說是費盡苦心，初選規則有被推翻的可能。國民黨中常委江碩平強調，初選辦法本來就有，任何人要參選都必須照初選機制選出來，現在不可能再去改遊戲規則，他也反對修改。

初選變變變 讓朱王覺得不公

江碩平指出，外界有要韓國瑜出馬的聲浪，韓選不選要自己做決定，不選就要表態說自己不選，要選就跳下來領表；如果初選出線了，誰都沒轍，也不會有人講話，否則用任何方式，已表態參選總統的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等都會覺得不公平。

被外界視為立場親吳的中常委姚江臨強調，吳敦義近期所講的話明確表明，吳及國民黨要為韓國瑜排除路障，畢竟一個政黨要勝選就是要推出最優秀、最有可能當選的候選人。

姚江臨指出，初選辦法已確定不會推翻，但還有作業流程、時程等相關施行細則要制定，中常會可以朝該方面著手，只要在正式公告前啟動，就完全沒有問題，可將最強的「某人」放入初選，在民調、在黨員投票上都要有「某人」做正式對比，而朱、王都表示自己會達到最強，既然會最強也不怕跟人比。

黨內人士指出，國民黨在各項大選前會對可能的參選人及對手做不公開的滾動式民調，供內部參考；這種民調準確度高，過去的選前協調，不少有意參選者都因此被勸退。朱、王雖然看起來目前都不願進行協調，但須考慮未來如果「韓流」沸騰，就算韓沒參加初選，朱、王其中一人在初選出線，在全代會上都有可能會遭黨代表串聯反對，協調也許是退場的好方式。

黨內人士表示，韓國瑜目前是藍營最強候選人毋庸置疑，但關鍵還是韓的個人意願。江碩平強調，他打聽過，知道韓明白現在情勢，「那麼聰明的人，怎麼會不清楚呢？」他也說，國民黨或許可以展現另一個高度，請吳敦義邀想參選的人來談清楚，一起退出並共推韓，也是一種方式。

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