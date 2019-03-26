朱：只有徵召或初選兩種 才能平順

2019-03-26

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨有意採「徵召式初選」將高雄市長韓國瑜「被動」納入初選機制，為韓解套，引發已表態投入黨內總統初選的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平不滿。朱立倫昨再度強調，不能重犯「換柱」錯誤，候選人產生過程要平順，只有兩種可能，一種是徵召、一種是初選，社會大眾對於徵召與初選的定義都很明確。

不能重演「換柱」錯誤

朱立倫昨上網路直播節目後受訪，被問到國民黨主席吳敦義前天提「換柱」往事，酸過去也沒有那樣的制度；朱強調，所以過去的錯誤就不要再犯，換柱事件他唯一對不起的是國民黨前主席洪秀柱，也希望不要再發生這樣的事。

朱立倫表示，回到今年，民眾都希望台灣能夠改變，希望國民黨能夠勝選，在過程中希望非常平順。至於怎麼樣平順？現在看起來有兩種說法，一個是希望徵召，一個是希望初選。

朱立倫指出，徵召過去常有，黨中央若確定要徵召，就大大方方徵召，徵召韓國瑜的話，他也全力支持；如果決定不徵召，就是初選，就是大家來報名，公公平平初選，社會大眾對於徵召與初選的定義都很明確了。

對於吳敦義認為，如果不徵召韓國瑜，韓怎麼好意思跑來登記？朱立倫質疑：「那不就是徵召嗎？」徵召一定是被動的，如果徵召就徵召，宣布採徵召就好了。

對於近期和吳敦義隔空交火，是否有打算找吳溝通初選機制？朱立倫則說：「不會啦，吳主席是我非常尊敬的國民黨主席。」只是在提到徵召與初選，社會上有什麼是「徵召」的共識，也有什麼叫「初選」的共識，他只希望明確一點就好。

此外，韓國瑜近來訪中引發關注，媒體詢問，韓國瑜是否成為對岸對台灣溝通的第一人選？朱立倫說，兩岸關係一定是各方都是溝通管道，不管是各縣市長、國民黨中央、各在野黨，甚至最重要的是在執政當局能夠溝通才是最重要的；如果執政黨不溝通、政府也無法溝通，最後要地方政府、要在野黨溝通，兩岸關係不會好。

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