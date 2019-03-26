長者不仁，幼者不義 王：參選到底

2019-03-26

怒轟國民黨中央「徵召式初選」 破壞體制、無法服眾

〔記者劉禹慶、邱燕玲／綜合報導〕繼前新北市長朱立倫前天批「沒聽過徵召式初選，初選者應自己來報名」後，也有意參選下屆總統的前立法院長王金平昨天再轟國民黨中央破壞體制、無法服眾，「徵召領表讓人非常質疑」。王說，他參選到底，完全沒有改變，「長者不仁，幼者就可以不義。」

「徵召領表讓人非常質疑」

國民黨中央為高雄市長韓國瑜抬轎、角逐二○二○大位的態勢逐漸明朗，量身打造「徵召式初選」，已表態逐鹿的王金平與朱立倫，發言也日益辛辣。朱從「黨內制度沒有二階段選項」、「徵召要在初選前，大大方方」，一直到前天嗆「參加初選者自己來報名」；王金平也批「奇怪」、「公平嗎？」、「無所適從」、「好球帶一變再變」。

王金平昨日在無黨團結聯盟主席林炳坤、正副議長劉陳昭玲、陳雙全、前縣長王乾發等人陪同下抵達澎湖縣，首站前往馬公大關口觀音寺，適逢觀音聖誕日，王向信徒呼籲台灣社會目前缺乏「利他」精神，應效法觀音普度眾生的胸懷。

針對國民黨中央有意以徵召領表方式，讓高雄市長韓國瑜出線代表選總統，王金平昨再批評，如果依照既定方式參選，大家都沒有話講，徵召領表實在非常令人質疑；至於是否參選到底？王表示已講了很多次，參選到底，完全沒有改變，離開前又補上一句「長者不仁、幼者就可以不義」。對於這句話的涵義，王昨不願進一步闡釋，只說「你們自己去想嘛！」

王昨天也與澎湖縣議員、鄉市代表、村里長等各界代表座談，暢談自己參選總統的心路歷程，還指稱參選總統是林炳坤鼓吹；林則向王表示「只要王參選總統，他就要參選立委」。有地方人士認為，二人結盟之勢隱然成形；至於與韓國瑜交好的澎湖縣長賴峰偉則在餐會中才現身。

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