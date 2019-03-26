韓劉會 劉結一推銷習五條

2019-03-26

〔記者呂伊萱、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨和中國國台辦主任劉結一會面，雙方唱和九二共識，韓還表態自己「強烈支持九二共識」。陸委會昨對此表示，習五條已赤裸裸表明「九二共識就是消滅中華民國的統一」，呼籲任何政治人物在兩岸交流中應重視社會觀感、守住國家尊嚴利益的底線，同時更應勇於向中共當局表達中華民國是主權獨立的國家，台灣人民堅定反對國台辦政治推銷「一國兩制」。

韓國瑜昨在深圳西麗麒麟山莊與劉結一會面，會面並開放前十分鐘給媒體參訪。即使陸委會先前已多次表示，希望中國大陸與台灣城市交流「不要有政治前提」，但昨天的「韓劉會」顯然是以「九二共識」為前提展開的會面。

韓劉一搭一唱「九二共識」

根據新華社報導，劉結一致詞時先表示兩岸同胞是一家人，歡迎並支持兩岸城市在「堅持九二共識」基礎上加強交流合作，攜手發展。致詞最後也重申，兩岸同胞應團結起來「堅持九二共識，堅決反對台獨分裂」，共同推動兩岸關係朝「正確方向」發展。

韓國瑜則強調，他在台灣二○一八年選舉投票前，就講他強烈支持九二共識，這是海峽兩岸的交往定海神針！現在見到劉主任還是重申，真人面前不說假話，一直都堅持九二共識。有了九二共識後，兩岸和平地交往，不管是文化、經濟、體育各方面的交流能夠很順暢。

陸委會則對此表示，劉結一擺明是在推銷習五條，包括重申「九二共識」及「反對台獨」等政治論調。陸委會直言，中共領導人已赤裸裸地表明習五條的核心就是「一國兩制」，「九二共識」的內涵就是消滅中華民國的「統一」，而劉結一說這是「為兩岸關係發展指明方向」，再次證明中共透過統戰我方政治人物，以經濟為名，展開併吞台灣的政治進程。

韓︰深圳、高雄願共辦雙城論壇

韓國瑜昨在訪問深圳後也表示，未來高雄與深圳會加大交流，在體育、文化、會展、訊息、中醫藥、生物科技、物流等項目擴大交流，而深圳和高雄願意共同舉辦雙城論壇，以搭建平台，探索兩個城市的合作機會。

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