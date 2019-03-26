蔡促韓「說出台灣人共同期待」

2019-03-26

蔡提醒︰陳菊訪中曾提「馬總統」

〔記者楊淳卉、王榮祥、特派記者蘇永耀／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪中之行，除上週接連密會港、澳中聯辦主任，昨也與中國國台辦主任劉結一會面。蔡英文總統昨受訪表示，政治人物都該表達台灣人的共同期待，例如，中華民國台灣是個主權獨立的國家、拒絕一國兩制，都要講出來。她也舉例，總統府秘書長陳菊曾赴中國訪問，還有提「馬總統」，希望韓市長這次與中國（人士）見面，也要說出台灣人共同的期待。

對於目前正訪問友邦諾魯的蔡總統，隔海提出的「期許」，韓國瑜則是回酸說，「非常謝謝蔡總統人在外國訪問，卻思思念念都在韓國瑜身上」，從沒忘過韓國瑜。他表示，總統拚外交，他們這團拚外銷，性質不太一樣，竟然隔海開直播提醒，很感謝。

韓回酸︰拚外交不忘韓國瑜

蔡總統昨接受「台灣人俱樂部」Call in訪問。蔡英文重申，中聯辦是執行一國兩制的機關，無論是被安排或自己去，韓國瑜去中聯辦都會給外界一個印象，就是「中國在製造一國兩制的氛圍」。香港人一直很羨慕台灣有民主自由，現在台灣一位重要的政治人物去中聯辦拜訪，港人很失望、覺得不被尊重，所以韓國瑜去中聯辦這件事「欠思考」。

蔡英文指出，韓國瑜在市長選舉時說他很在意中華民國，現在有機會與對岸見面，應該向對方說明他的態度，說中華民國台灣是一個主權獨立的國家，請中國不要再打壓台灣的國際空間。

蔡英文說，不管政治人物的政治立場是什麼，都要表達台灣人的共同期待。例如，中華民國台灣是主權獨立的國家、拒絕一國兩制，都要講出來，「像菊姐去中國提馬總統，那也是一個辦法」，相信韓市長是很聰明的人，應該知道台灣人有這個期待，他也要有好的方法來表達。

主持人詢問「法律有辦法管他嗎？」蔡回應說，這件事嚴肅來看，要請陸委會來研究法規，看有什麼可以來管，不然就要來想辦法了。

蔡英文說，法律限制或主管機關管理是一回事，但做為政治人物，心裡要有準備，遇到什麼樣的人，有機會都要表達台灣人對未來的期待。

此外，蔡總統稍早也透過臉書公開向韓國瑜喊話說，台灣願和全世界交朋友，但期待這些朋友也願支持台灣參與國際事務，促進台灣的國際地位，而不是一個什麼都反對、什麼都想打壓我們的「朋友」。

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