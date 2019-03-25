台灣5G釋照 跑輸一票國家

2019-03-25

編譯羅綺／特譯

5G是下一代行動網路架構核心，美國、德國、日本、南韓、中國都已鳴槍起跑，各國電信營運商多預計在今年陸續推出5G服務，二○二○年正式商業運轉；反觀台灣仍未邁開步伐，交通部預計明年六月才完成5G首波釋照競標，已跑輸一票國家。

美國電信業者搶先全球，威訊無線（Verizon）及AT&T去年十月開始提供「類5G」服務。威訊宣佈，將於四月十一日在芝加哥與明尼亞波利斯推出5G超寬頻網路，今年內擴大到全美三十多個城市。

中國將5G系統建置設為核心戰略之一，目前第三階段測試已完成，基地台與核心網路設備都已達到商用要求。五月十七日中國將向三大電信業者（中國電信、中國移動和中國聯通）發放5G臨時執照，在部分城市及重點地區率先實現。

南韓原定本月底讓商用5G服務正式上路，但近日宣布延遲一個月，因市面上仍未出現高品質的5G裝置及價格合理的5G計畫。

日經新聞報導，日本NTT DoCoMo預計今年秋天推出5G預先服務，並在四月成立新部門，與企業共同開發採用擴增實境（ＡＲ）遠距離授課、車聯網、輔助醫療和重工業機具操作等應用項目。

德國聯邦網路局（BNetzA）訂下半年開放申請5G網路三．七至三．八GHz頻譜，並拍賣頻譜許可證；福斯集團、賓士母公司戴姆勒集團、西門子及巴斯夫（BASF）都已表態爭取。

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