王定宇質疑 韓國瑜進中聯辦應徵特首

2019-03-24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長韓國瑜接連兩天與中國駐香港、澳門（中聯辦）主任見面，民進黨立委蘇巧慧、李俊俋認為此舉恐違反兩岸人民關係條例；民進黨立委王定宇則表示，這次韓國瑜走進中共一國兩制單位「中聯辦」黑箱密談，高雄市議會民進黨團應該嚴正要求韓市長說明。

立委批韓違反兩岸條例

王定宇指出，「中聯辦」是個連香港人都覺得黑箱的神秘單位，過去多少國民黨買辦都不敢進去「中聯辦」，這次韓國瑜走進中共一國兩制單位「中聯辦」黑箱密談，是在談什麼？還是在應徵「特首」？

立委蘇巧慧也指出，韓國瑜的密會行動，是否違反兩岸人民關係條例第三十三之一條，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為。韓國瑜必須向主管機關詳盡說明，主管機關也應該主動進行調查。

立委李俊俋認為，韓國瑜與中聯辦主任、香港特首及澳門特首等人見面會談，並達成某些合作共識，已明顯違反兩岸人民關係條例的規定。他也預告週三將在委員會質詢陸委會，對於韓國瑜的動機為何？想達到什麼目的？合作共識又是什麼？這個行程有無申請？韓國瑜都都要有所說明。

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