民進黨總統提名人 最晚4.18產生

2019-03-24

5人小組決定延長協調一週

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選登記截止，昨天於黨中央召開五人協調小組會議。民進黨秘書長羅文嘉轉述會議結論指出，配合總統出訪延長協調時間一週，也就是民調結果最晚會在四月十七日或十八日出爐，同時產生民進黨總統候選人。

賴︰打一場典範初選 非破壞團結

前行政院長賴清德對此表示，因總統出國一週，尊重黨中央延期一週的規劃。賴清德同時透過臉書貼文指出，「初選不是破壞團結，打一場典範的初選。」團結在追求民主核心價值下，堅守黨內民主機制，良性競爭，就不會有破壞團結的問題。公開闡述理念，提供人民檢視和選擇的機會，這不僅是一個能夠謙卑反省的時刻，也是一個創造民主政治典範的機會。

五人協調小組成員包括總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、立院黨團總召柯建銘、黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦。鄭文燦昨缺席會議。

羅文嘉表示，協調小組認為，民進黨做為台灣本土民主政黨，守護台灣民主的同時，也要堅定守護民主機制，接下來協調小組會按照機制來完成後續協調作業。

協調最晚到4月12日 隨後政見發表

羅文嘉指出，協調日期最晚到四月十二日，政見發表會時間預計會在四月十三日、十四日進行，預計舉辦一至兩場電視政見發表會，看協調狀況而定。四月十五、十六、十七日進行民調。由於這次初選民調的有效樣本需要三千份以上，預計十七日或十八日知道結果，民調結果會在四月廿四日經中執會通過。

至於候選人的民調方式，羅文嘉說，會由民調委員會確認所有抽樣、題目，由中常會中執會通過，不受到參選人影響。按照民進黨民調辦法，原則上為互比式，雙方同意才能用對比式民調，不是由協調小組決定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/