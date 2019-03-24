吳︰韓納入初選是可能的

2019-03-24

〔記者陳昀、羅欣貞／綜合報導〕國民黨確定總統初選方式後，黨內仍頻頻出現新的初選規劃與說法，也傳出黨中央有意將高雄市長韓國瑜直接納入初選；國民黨主席吳敦義昨晚表示，這是可能的安排，但「我都還不知道」。

對於是否已確定徵召韓國瑜參加初選，吳敦義先是說「我都還不知道」，但又表示，用這種被動的方式來徵召韓是可能的安排，不能讓其他有意參選、登記的人覺得韓有特殊待遇，這樣不好，要公平，就是徵召登記、一起初選，這樣比較好。

雖然外界目前認為吳敦義投身選舉機率已大減，但他昨晚出席中華民國行政顧問總會聯誼餐會時，現場不斷疾呼要他選總統，大讚他從政清廉、成績傲人，還說：「你再客氣下去台灣就沒救了，一定要出來解救台灣人！後援會、連署書都準備好了，不要讓我們失望！」現場喊了數十次「選總統」，吳敦義略顯尷尬地回應：「不敢當，不敢當！」

吳敦義昨到屏東縣潮州鎮妙光禪寺，參加浴佛消災祈福法會。針對是否徵召韓國瑜時指出，「現在黨內逐漸有一個共識，可能採取的是用徵召，然後他被動接受徵召，參加領表，然後參與初選，這是最符合公道的原則，是各方面比較贊同的方式。」

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