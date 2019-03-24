引棒球經諷吳主席 朱︰總教練戰術不清楚 贏球恐變輸球

2019-03-24

〔記者周湘芸、施曉光／綜合報導〕國民黨二○二○總統黨內初選的爭議不斷，傳黨中央有意以「徵召式初選」安排高雄市長韓國瑜領表；前新北市長朱立倫昨出席前省議員李玉泉追思會時受訪表示，要徵召韓國瑜就趕快徵召，若黨中央決定這麼做，他會全力支持，但若要初選，就照制度來，不能有所謂的「徵召式初選」或「初選式徵召」。

朱立倫昨到桃園球場觀看職棒三十年開幕戰，晚間更在臉書PO文，發表觀看賽事後的「感觸」，但文章疑似「借題發揮」，被外界解讀暗酸了一下目前擔任國民黨「總教練」的黨主席吳敦義。

朱立倫強調，「總教練」如果沒辦法有效凝聚團隊成員，「戰術不清楚或手勢模糊」，總讓大家難以理解，球員就會很辛苦，表現更會失常，一場本來會贏的比賽，很可能就輸了。

朱立倫指出，如何打一場漂亮好球，不僅得仰賴在場上拚搏的球員，更考驗著「總教練」的智慧與胸襟。他還說，相信球迷們期待看到的，是一個團結互信、節奏明確、努力求勝的球隊，如果連這些都做不到，又如何奢求球迷的支持呢？！

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