冷眼集》建立制度 民主優勢

2019-03-22

記者鄒景雯／特稿

民主與極權國家最大的分野在於法治，也就是以制度超越人治，透過多數人的共識，建立遊戲規則，讓大家一體適用來遵守，或進行競爭。建立制度的好處，在追求公平正義，形成可預期性，有助於政治、經濟、社會運作的穩定。制度當然可以變革，但要經由民主程序，大家同意通過，倘若因人設事，公義無法彰顯，這個群體勢必無法健全發展，多半會以叢林法則來解決爭端。

台灣自一九九六年實施總統直選以來，已經辦過六次大選，明年一月十一日要舉行第七次投票。每次選舉之前，主要各政黨也建置了黨內提名辦法，累積的經驗非常豐富；基本上，民、國兩黨皆然，不論參與有多踴躍，只要初選的率由舊章，不臨時改弦易轍，辦得參選各方沒話說，就能挑選出最適強棒，迎戰外部挑戰，否則必然禍起蕭牆，未戰先竭。

民主是漸進學習的過程，仿效列寧體制的國、民兩黨亦然，早年黨內民主不發達的時代，脫黨參選、黨內分裂，所在多有，稀鬆平常，但是二十年下來，民主風範已是政治教養，鮮少再有人甘冒大不韙，因為社會範式已成，稍加逾越，可能的反噬難以估計，往往得不償失。例如二○一五年十月，國民黨發生的換柱事件，一個以高民調通過初選、已經在黨大會鼓掌通過的提名人，居然只有九十天壽命，就被強行拉下馬，撤銷提名，後來自行上場的朱主席，儘管是國民黨的一時俊彥，受此風波之害，果然在正式大選時，以超過三百萬票的懸殊差距落敗，即是一個顯例。

當年，推翻初選結果的理由，是爭取勝選、維繫政權，看似具有正當性，與今天所謂「萬分之一的機率」，思維模式並無二致，都是希望保留靈活權變的可能，但是先是爭論黨員投票與民調的佔比是否更動，隨之拋出「二階段提名」（先初選、再徵召）之議，接著「徵召領表」登場，然「協調」代替初選又出，最後是韓國瑜若未領表，可徵得朱立倫與王金平同意，把韓逕行納為初選對象。挖空心思到此等超級創意的程度，其實一句話就說完了，就是量身裁衣，黃袍加身，非韓不可，初選只是聊備一格。

制度為什麼重要？有一點隱而不察，卻極其關鍵，就是制度經常實踐的是一個社會或一個群體的價值觀，如果為達目的可以不擇手段，是某些政治菁英信奉的權力哲學，那麼契約關係在他們眼裡豈不就是薄紙一張，一撕就破？那麼投票行為不就成了一秒鐘的民主，一旦走出投票所，待下次投票之前，都必須回到民奴的發言權？此等政黨，怎麼會是值得信賴的權力授予對象。

既有初選提名制度，現代化政黨要去封建化，去一人化，信守程序正義，讓所有的意願者，投入相同的評選過程，藉由健康競爭，激發出潛能，同時號召支持者熱情，共同成就一件彼此認同的政治行動，這不也是台灣的民主生活最可貴的優勢之處。

如果有政黨連這點都不珍惜，當面對習近平皇帝時，要拿什麼驕傲去較量制度之爭？有什麼條件可以侈言將致力兩岸關係的正常化？這點，相信包括韓國瑜在內，都不會反對才是。

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