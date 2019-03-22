國民黨立委促 速確定初選遊戲規則

2019-03-22

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統提名遊戲規則變來變去，國民黨立委也看不下去。立委林為洲昨受訪表示，黨中央機制應更明確，模糊的機制只會讓人焦慮；立委林奕華認為，遊戲規則應趕快確定，人選才會趕快確定，不要讓人覺得規則一直在變，讓人覺得無所適從。

國民黨在確定「七成民調、三成黨員投票」的初選機制後，黨內「拱韓」聲量仍居高不下，黨主席吳敦義說要保留「萬分之一」徵召後，更提及「徵召領表說」，黨中央昨又釋出邀前新北市長朱立倫、前立法院長王金平協調，與高雄市長韓國瑜比民調代替初選的構想。

林為洲表示，他對黨中央因應基層「拱韓」聲浪研擬解決之道表達正面看法，至少黨有試圖找出最強候選人，但黨中央提出的機制顯然還未成熟，還有細節必須釐清，機制越模糊會讓人越焦慮，黨中央應讓初選機制更明確。

林為洲強調，韓國瑜已說過不會領表，最單純、最公平的方式就是黨說服韓國瑜直接領表參選，一次到位。

林奕華指出，總統初選的重點是遊戲規則趕快確定，國民黨的人選才會趕快確定，不要讓人覺得規則一直在變，這樣會讓大家都覺得無所適從，不知道要如何回應外界的詢問。林奕華認為，初選就初選，徵召就徵召，當事人同意很重要，更何況如果韓國瑜有意願參選，就讓其領表，用原本初選機制就好，不需要搞那麼複雜。

立委廖國棟指出，國民黨是傳統政黨，但現在是非常混亂的時局，傳統的方式也是可以調整的，畢竟民進黨的現況也是一直在改變，國民黨不能一成不變，初選制度可以保持彈性，做最有可能勝選的選擇。

立委陳超明說，如果要選擇最強的候選人可能要透過徵召，初選制度一定要建立下來，但政治很現實，會贏最重要，只是一定要慎重。

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