協調代替初選？ 朱嗆有這招嗎

2019-03-22

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選制度一變再變，黨中央前日更拋出以「協調」代替「初選」的構想，為高雄市長韓國瑜參選總統解套的意圖明顯。已表態參選總統的前新北市長朱立倫昨激動回嗆黨中央「有這一招嗎？」朱強調，「要徵召就大大方方徵召，要初選就公公平平初選！」

「要徵召就大大方方徵召 要初選就公公平平初選」

國民黨在確定總統初選採「七成民調、三成黨員投票」的遊戲規則後，黨中央為因應「拱韓」聲浪另闢蹊徑，拋出「以協調代替初選」，找有意參選的朱立倫、前立法院長王金平協調是否同意讓韓國瑜納入初選機制。

朱立倫前天就回嗆黨中央「沒有這樣的機制」，昨在廣播節目錄音前被問到所謂「協調式初選」時，語氣略顯激動地連二次嗆黨中央「有這一招嗎？」朱強調，這樣太對不起其他好多位有意參選者，包含表態過的台北市議員羅智強、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等，「明天說不定多十位出來。」

朱立倫強調，國民黨的制度是有徵召，但要徵召就大大方方徵召，如要徵召韓國瑜，他全力支持，也不求個人的任何位置。如果要初選就公公平平，只要有意願都來參加初選，不要搞「徵召式的初選」或「初選式的徵召」。朱最後還補上：「你聽得懂嗎？」向黨中央喊話的意味明顯。

朱立倫認為，國民黨現在最重要的是早一點定案，總是拖，不是好辦法，尤其是制度千萬不要讓民眾看不懂。是否認為黨中央已有定見要徵召韓國瑜？朱略顯不耐地說，所以他才要講，「要徵召就大大方方徵召，朱立倫全力支持」。

朱立倫也在廣播節目上提及，前行政院長賴清德的參選讓二○二○選舉主軸變成「台獨與反台獨」競爭，台獨是民進黨神主牌，已騙了台灣快廿年，從中共總書記習近平談話後，民進黨就開始操作，過去民進黨的意識形態動員是有效的，會怎麼發展大家都等著看。

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