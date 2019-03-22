徵召領表？韓國瑜納入協調？ 王金平：初選一變再變 無法適從

2019-03-22

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕國民黨總統初選情勢紛擾不斷，繼黨主席吳敦義拋出「徵召領表」，國民黨組發會主委李哲華又建議若朱、王同意，將高雄市長韓國瑜納入「協調」。前立法院長王金平昨天受訪時直言，黨中央初選辦法一變再變，「我們無法適從、無從評論」。

李哲華：基於善意 提出協調構想

李哲華則回應表示，這只是他基於善意所提出的可能協調方案，如果朱、王不願意，協調不成，當然回歸辦理初選，沒有所謂初選辦法一變再變的問題。

國民黨新科立委柯呈枋昨天到立院就任後，在前彰化縣長卓伯源陪同下拜會王金平。王金平會後受訪被問到黨中央不排除徵召韓國瑜是否信服？王金平表示，黨內初選辦法一變再變，「讓我們不知道怎麼說」，媒體追問「是否同意將韓納入初選」，王金平回應，初選辦法一變再變，讓我們無法適從、無從評論。

至於會不會全力支持最後出線人選，王金平說，只要是透過公平機制選出的人選，大家都會互相幫忙。

李哲華拋出以「協調」代替「初選」的構想，昨不僅引來王金平批評初選辦法「一變再變」，前新北市長朱立倫也譏諷說「有這一招嗎？」李哲華受訪時解釋，假設未來初選出線的人，到時候因為某些外部人士的參選，造成國民黨可能贏不了總統大選，全代會就有另行徵召最強人選的萬分之一機會。為了避免發生這種狀況，一次解決問題，這就是他拋出「初選前協調」的初衷。

李哲華：朱、王不願意 照辦初選

李哲華認為，如果能夠把「可能最強的人」也被動納入互比機制，朱立倫或王金平又能贏過這一個人，就能證明是國民黨的最強人選，也就不可能有人通過初選後，卻又發生第二階段徵召的狀況，自己完全是出於善意，幫朱、王兩人著想。

李哲華指出，目前黨內已表態且較具實力的人選就是朱、王兩人，黨中央當然要尊重兩人意見，如果朱、王堅持要初選，也能接受保留萬分之一的情況，不願透過協調機制，納入韓國瑜互比，黨中央當然沒有話講，初選當然就會照走。

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