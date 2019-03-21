王陣營︰初選或徵召 都尊重黨中央

2019-03-21

〔記者陳昀、吳正庭／綜合報導〕國民黨組發會主委李哲華昨提議，初選公告前「協調」前立法院長王金平、前新北市長朱立倫同意，將高雄市長韓國瑜納入初選；對此，王金平辦公室表示，對於黨中央初選或徵召制度，都是尊重、不予評論。

「陸軍組織」估拿25％鐵票 若柯瓜分綠票源就有贏面

親王人士指出，王金平目前民調雖落後，但王評估自己在「陸軍組織」方面能拿到廿五％鐵票，只要台北市長柯文哲等人出來競爭總統、瓜分民進黨票源，王就最有贏面，黨中央不提前初選時程，也對王陣營有利，能有時間、空間開拓票源，與朱立倫一樣「把自己變成最強的人」，力抗韓流。

王金平昨在金門成立第一個縣市後援會，他在金門後援會成立大會上表示，台灣的處境像「溫水煮青蛙」，很多人還沒感受到這樣的壓力和危機，他如果當選總統，只做一任，一定帶領台灣脫離困境，做到國內和諧、兩岸穩定和平、經濟大發展，重現「台灣錢淹腳目」的榮景。

王金平由金門縣王氏宗親會榮譽理事長王炳川、理事長王添泉及前縣議長王再生等人陪同，參加「王金平參選二○二○總統，金門後援會成立大會」。包括金門縣長楊鎮浯、縣議長洪允典及多位國民黨、無黨籍議員，以及前縣長李炷烽、李沃士、前議長王水彰等人都到場致意，展現王金平在金門的人脈，現場「總統好」、「凍蒜」聲不斷。

王金平重申只做一任四年，承諾任內會做好三件事：一是促進國內和諧，化解藍綠鬥爭、族群對立、老闆和勞工對立等社會亂象，停止內耗；二是兩岸關係要有一致的意見、達成共識，兩岸恢復交流、和平最重要；三是，台灣經濟一定會發展。

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