國民黨中常委主張︰ 初選照辦 徵召韓參加

2019-03-21

〔記者施曉光、何玉華、葛祐豪／綜合報導〕國民黨內總統初選情勢紛擾不休，由於黨內許多人焦慮高雄市長韓國瑜不會加入初選，組發會主委李哲華昨受訪時，突然拋出透過中常會決議以「協調」代替「初選」的構想，但中常委看法不同，主張應該照辦初選，由黨中央「徵召」韓參加初選，若韓未登記，仍可協調朱立倫、王金平同意把韓納入民調與黨員投票的選項。

至於初選期程，朱立倫辦公室昨向黨中央喊話，指應儘快確立初選機制，不能再拖下去。不過，國民黨仍預定四月中旬辦理初選公告，四月底領表並進行黨員連署，五月中旬辦理申請提名登記。

黨發言人歐陽龍昨轉述中常會討論結果，定調舉辦初選期程不變，召開全代會正式提名的時間將落在七月底或八月初，較四年前的七月中旬延後半個多月。

歐陽龍強調，初選期程不變，但為了勝選，國民黨不會排除徵召最強人選的可能性。

為了解決韓國瑜恐難自己領表的問題，將爭議降到最低，李哲華認為，可以參照去年九合一選舉部分縣市協調徵召的模式，由中常會決議授權中央提名小組，跳過正式初選，直接邀朱立倫、王金平協調與韓國瑜一起用全民調或其他方法決定由誰出線。

不過，中常委李德維仍傾向支持黨主席吳敦義的說法，先照辦初選，但保留全代會正式提名前萬分之一可能的徵召機會，但他也強調，最好的結果就是韓國瑜能登記初選，否則就由黨中央「徵召」韓參加初選，如果跳過初選，直接協調，恐怕要被協調的人數會很多，狀況更複雜。

另一位中常委姚江臨也主張應該如期公告初選，最好韓國瑜可以配合來登記，如果沒有，為了確保國民黨提名最強人選，通過提名資格審查的人，都應該要有雅量，接受在初選時納入社會一般認為最強藍營人選互比民調，能出線的就是最強人選，他相信以朱立倫、王金平的高度，這應該是絕對要接受的合理範圍。

國民黨前主席洪秀柱昨天也表示，國民黨二○二○一定要提名實力最強的候選人，但是要尊重制度，也必須這個人要有參選總統的意願，如果現在最強的人是韓國瑜，那就應該呼喚他出來參加初選，不要用奇奇怪怪的徵召方式，「這跟當初換柱是有點像」，嘴巴不講，但心裡是不高興的，也會製造黨內不和諧、破壞團結。

韓「專心衝高雄經濟」 不再回應

韓國瑜對此僅回應：「現在專心衝高雄經濟！」至於是否會參加黨內初選登記？他日前受訪時已講過「四月不會領表登記初選」。

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