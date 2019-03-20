「中國愛視」竊民視節目 「台灣洛承」轉租牟利

2019-03-20

〔記者楊政郡／台中報導〕洛承公司販售「兔子家電視盒」，未取得民視公司授權，反而付錢給中國「愛視」，向「愛視」承租其在網路上竊取民視無線台、民視新聞台、民視第一台、民視台灣台等訊號源，再輾轉提供給購買「兔子家電視盒」的台灣收視戶，粗估獲利一百五十萬元，台中地檢署依違反著作權法起訴洛承公司及柯姓負責人。

賣兔子家電視盒 獲利150萬

檢察官調查，二○一七年二月，位於台中市沙鹿區的洛承公司，在各大商城販售「兔子家電視盒」，每台一千五百元，強調「海量直播影片看不完，還有，你知道的、可免費看喔」，「海量電視台加全球影視，翻牆電視盒六十四位元增強版，打趴小米盒子，四核心機上盒」，頻道表中還包括此案的四個電視台。

「兔子家電視盒」約上市十個月就銷售千台，但該電視盒提供的頻道民視無線台、民視新聞台、民視第一台、民視台灣台，根本未取得民視公司授權，反而是付費給中國「愛視」，再提供給台灣的收視戶。「愛視」並未取得民視公司授權，而是在網路上竊取訊號源，再轉售回台灣。

檢察官去年對洛承公司展開搜索，統計出售千台、獲利一百五十萬元；另查扣洛承公司所有「兔子家電視盒」三十九箱（每箱二十台）、「兔子家電視盒」外殼十二箱（每箱二十台）及文件資料、現金等。

非法電視盒運作示意圖

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