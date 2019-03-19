交長會8大機車業者 禁售燃油機車擬喊停

2019-03-19

政院原擬二○三五年禁售

〔記者楊雅民、陳宜加／台北報導〕去年行政院拍板二○三五年達到禁售燃油機車目標，引發機車族及相關從業人員跳腳，交通部長林佳龍昨與八大機車業者會面，透露「空污法」要修正，「二○三五年禁售燃油機車政策恐會轉彎」。

去年底行政院版「空污防制行動方案」宣示，擬從二○二○年起，以每年平均約五％、限縮近五萬輛機車牌照速度，在二○三五年達到禁售燃油機車的目標。

因台灣機車及零件業年產值逾一千億元，影響數萬家機車行，機車商業公會擔心恐造成逾百萬人失業，一度要上街抗議；後蔡總統在公會及光陽高雄總代理商尾牙消毒，承諾「沒有要消滅燃油機車」，才讓業界怒火稍降。

林佳龍透露空污法要修正

林佳龍昨邀集八大機車業者的光陽、三陽、山葉、Gogoro、宏佳騰、中華、台鈴、摩特動力ＰＧＯ等經營階層會面，且設立「交通部機車好朋友」的LINE群組，進行後續溝通。

獎勵措施讓老車自動退場

據轉述，林佳龍坦言，「賴院長二○三五年的宣示，有些後遺症，空污法要修正」，老舊機車透過驗車及一、二期卡車強迫退場將暫緩施行，用獎勵措施鼓勵老車自動退場、非強迫退場。

稍晚交通部則強調，將持續鼓勵使用電動機車，代替燃油機車牌照管制，補助由環保署、經濟部加大力道，交通部則協調地方政府提供電動機車更多停車空間與優惠。

業者也建議，政府政策應尊重市場機制，且目前符合六期環保燃油機車也是綠能車，卻僅台中和台南市補助，應擴大為全國。

Gogoro則表示，目前電動機車占比僅約一％，經濟規模撐不起整個電動機車產業，爭取電動機車補助應持續。

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