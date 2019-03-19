參選2020 賴清德登記初選

2019-03-19

挑戰競選連任的蔡英文總統

〔記者楊淳卉／台北報導〕震撼彈！前行政院長賴清德昨於民進黨啟動二○二○總統初選登記首日，率先完成登記，挑戰競選連任的蔡英文總統。他表示，面對中國步步進逼，台灣情勢更加險峻，基層非常焦慮，基於對土地的熱愛和使命，他自應更要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣，因此決定登記民進黨總統初選，聚集社會支持力量，力挽狂瀾。

賴清德表示，民進黨在去年九合一選舉大敗，他為此率領內閣總辭，負起政治責任，回到台南，深入基層，全力投入立委補選工作。選舉結果雖然保住基本盤，但他深刻感受，民進黨的處境仍極其艱辛；加上日前中國國家主席習近平對外提出「習五點」，不僅積極推動併吞台灣的進程，也公開言明九二共識就是一個中國原則，並沒有國民黨所稱的一中各表，並逼迫台灣接受投降式的一國兩制。

賴強調捍衛台灣、承擔責任

賴清德表示，面對中國的步步進逼，國民黨卻競相提出要與中國簽訂和平協議。西藏血淋淋的教訓告訴我們，和平協議沒辦法阻止中國併吞。台灣是一個主權獨立的國家，要繼續過自由、民主、人權的生活，不做第二個香港及西藏，二○二○年總統和立委選舉至關重要，也攸關台灣未來。

賴清德直言，放眼二○二○年，民進黨的處境恐怕比二○○八年還要險峻，基層擔心如果總統大選輸掉了，立委席次再大幅減少，民進黨失去的不僅是政權，台灣的主權和民主一定會遭到空前的挑戰和危機。

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