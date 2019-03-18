選總統？「就讓賴審慎思考」

2019-03-18

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德在民進黨九合一選舉敗選卸任後，動向備受關注。民進黨今起至週五展開總統初選領表、登記，在黨內與賴清德同屬新潮流系的民進黨副秘書長徐佳青昨受訪表示，賴領表登記的機率是「零」，「這週他（賴清德）不會有意外」。賴清德子弟兵、民進黨台南立委林俊憲說，選總統牽扯的層面很複雜，就讓賴前院長審慎思考。

徐佳青：領表登記機率是零

即使賴清德所屬的新潮流系並不樂見賴參選二○二○，然而綠營基層始終不乏盼賴參選總統的呼聲。尤其他此次全力為台南立委候選人郭國文抬轎，成功抵擋「韓流」，更確認其實力與影響力，又讓賴是否參選的議題浮上檯面。

對於更上一層樓的可能性，賴清德迄今未鬆口。他在二月時受訪表示，二○二○總統大選的事，三月十六日立委補選後再來討論；但補選落幕後，他昨被問到下一步規劃，又表示「對輔選中聽到的基層聲音會好好思考，但當下就是好好謝票」，回應耐人尋味。

林俊憲：選總統牽扯層面複雜

徐佳青昨受訪表示，賴清德領表、登記的機率是「零」。她指出，賴清德是民進黨長期栽培、中生代非常重要的領導人。這段時間，賴需要多一點時間沈潛，賴也知道，過去都會尊重現任總統連任，不會有人在過程中挑戰。在黨內，不需要有不必要的競爭和見縫插針的機會。

徐佳青表示，賴清德屬於「成功不必在我」的個性，思考如何讓民進黨從谷底爬起來，他就會去做，因此，賴不會去做挑戰現任的角色，「這週他不會有意外」。

對外界關注賴清德領表登記可能性，林俊憲受訪表示，他實在看不出來賴清德有什麼選舉的準備；確實很多民眾勸進賴，但選總統不只是個人意願的問題，還有客觀大環境，以及正面、負面影響要考量，牽扯的層面很複雜，就讓賴前院長審慎思考。

獨派轉勸進游錫堃

對於蔡英文尋求連任，獨派團體過去曾多次召開記者會，力挺賴清德出馬，「請蔡總統休息」，但因賴對是否領表登記黨內初選未清楚表態，獨派近日甚至將勸進目標轉向前行政院長游錫堃。

北社社長張葉森昨受訪表示，本土社團的第一志願當然是希望賴清德出線，讓蔡總統休息一下，但本土社團透過各種管道聯繫，賴都沒有回應。本土社團成員兩週前也拜會游錫堃，希望游出來參選，游僅說，他的班底都已解散，國家需要他時，不管在什麼位置他都會幫忙。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/