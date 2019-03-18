怕港台獨派聯繫 兩左派港媒跟監、散佈假新聞

2019-03-18

〔編譯茅毅／綜合報導〕隨著中國政府加強防範香港和台灣的獨派團體強化彼此聯繫，路透指出，包括港獨學生組織「學生動源」召集人鍾翰林在內的香港社運人士一月間訪台時，已合併的香港兩大左報「文匯報」和「大公報」有如「特務」般的記者，以侵略性的監視與散佈假新聞等，對他們進行更密切的跟監、更嚴重的騷擾。

路透檢視這兩報刊登的文章後發現，至少二十五名反北京政府和獨立派人士遭密切監視。香港社運人士指稱，這些報導形同騷擾，連居家、工作及日常活動等私生活都不放過。

主張港獨的「香港民族黨」召集人陳浩天就描述，他來台灣時，一直到搭機返港的前一刻，幾乎全程被跟監。他與該黨發言人周浩輝去年七月訪台時還遇襲。

英國廣播公司（ＢＢＣ）曾報導，這兩家港媒的母公司奉北京旨意成立，主要負責人由北京指派，直接向北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）負責。兩報一月間對鍾翰林等人在台灣的活動、與誰碰面等行程，均「詳盡」報導，台灣政府不得不調查其記者在台活動，確認未危害國安。

今年一月十六日，大公報以頭版全版報導「學生動源」三名成員在台灣的活動，指稱他們與總統蔡英文「密使」會面，是「台獨」與「港獨」勾結。但自由時報翌日指出，所謂的「密使」是該報記者，雙方會面的原因是為了採訪。

美國國會去年十一月的一份年度報告曾提到，蔡總統就任以來，北京就懼怕台、港分離主義份子「勾結」。台灣政府國安消息人士與國安官員透露，北京正無所不用其極地防堵，並加派潛伏台港的間諜人數。

專研香港公民運動的中研院研究員吳介民說，他二○一六年時為了參加香港的學術會議而申請港簽，卻被拒絕入境，這是因為北京擔心台港人士彼此交流。

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