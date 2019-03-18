學者：NCC應積極約束新聞台 違規停播、吊照

2019-03-18

〔記者劉力仁／台北報導〕在新聞自由原則下如何管制新聞台，約束新聞台不要製造假新聞？有學者認為NCC應該更主動積極管制，新聞台才會收斂，有學者則認為應該透過媒體自律、第三公正單位查核。

台大新聞所教授王泰俐表示，衛廣法二十七條規範「製播新聞及評論，應注意事實查證及公平原則」，她認為除了新聞報導，談話節目在新聞台、用新聞時段播出，NCC也要視為新聞節目管理，不能因為是來賓談話，就可以信口開河，不用負責。另外有些新聞節目不成比例地大幅報導特定政治人物，影響閱聽大眾權益，NCC都應介入要求改善。

要求媒體自律 爭議新聞找第三方查核

台北科大智財所副教授江雅綺表示，現有的衛廣法、廣電法中，都有關於新聞事實查證或錯誤報導更正等相關規定，NCC可以積極依法行政，對違反規定的廣電媒體可處高額罰鍰、要求停播甚至吊銷執照。若NCC認為工具不夠，應就不足處盡快提出立法因應。

就文旦案，江雅綺建議NCC公布節目廣告內容諮詢會議會議紀錄，還有NCC委員的發言內容，讓外界檢視這些成員們處理爭議新聞的方式、邏輯，去除外界疑慮。

世新廣電系兼任副教授何吉森表示，NCC組織法中提及必須服膺新聞自由價值，公務員要依法行政，加上大部分的假新聞難以快速認定，這都是NCC處理假新聞面臨的難處，且行政介入新聞判斷是一件很敏感的事，官方必須非常小心。比較妥當的方式是要求媒體自律，有爭議的新聞再透過第三方公正單位查核。

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