2020推「最強」的 國民黨內拱韓聲再起

2019-03-18

〔記者林良昇、張菁雅／綜合報導〕國民黨在甫落幕的立委補選一役無法全面擊敗民進黨，黨內出現「國民黨二○二○大選不一定能贏」的聲浪，有意角逐立委提名的藍營選將發起徵召韓國瑜的連署，連國民黨副主席郝龍斌也認為，「強」可能還不足以勝，必須每個地方都找出「最強」。立委補選結果不如預期，恐怕助長「韓流」，席捲黨內「太陽」。

在立委補選投票前喊出「坐二望二」的國民黨只當選一席立委，藍營支持者及國民黨內警覺二○二○總統大選並不是穩贏，推出最強棒參選總統的聲浪高漲，有意角逐立委提名的選將還發起連署，希望徵召高雄市長韓國瑜參選，由下而上發動，給黨中央施壓。

郝︰沒輕敵本錢 每個地方找最強的

郝龍斌也在臉書上發文表示，補選的結果讓很多人都覺得訝異，也說明了二○二○並沒有國民黨所想的樂觀，國民黨沒有一絲輕敵的本錢，「強」可能還不足以勝，必須每個地方都找出「最強」，才有可能面對最艱困的情況。

與韓國瑜親近的不具名國民黨立委表示，國民黨在立委補選不如預期，黨內太陽都沒有第一時間出來說話，好像出來講話就是輔選不力一樣，只有韓出來在網路直播上說話，顯現出國民黨特殊的文化，這樣反而讓韓看起來更有擔當，聲勢更高。

這名立委指出，確實黨內有不少人士都希望韓國瑜出來選總統，但韓已講得很清楚以市政為主，就算有人要幫韓領表，韓也是不會接受，可能還會對韓有困擾。

國民黨立委陳學聖認為，黨主席吳敦義要趕快定調黨內初選機制，不要遊戲規則啟動後再作更動，不該再說萬分之一徵召，應該一開始就說明白，就算要二階段初選，也不要曖曖昧昧，曖昧只會造成分裂，讓國民黨無法團結。

國民黨立委陳宜民強調，這次補選對國民黨是很大警訊，如果「主將」還沒有確認下，會影響整體佈局，黨內當然會有希望韓國瑜出來的聲音，但這也需要佈局，韓也需要時間把高雄市政建設藍圖建構更完整，才有辦法交棒。

國民黨中常委曾文培認為，韓國瑜此次在立委補選的輔選儼然有熱身意味，現在的氣氛和壓力，確實讓韓可能也意識到自己「不得不出來」，最後就是看黨的通盤考量。

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