立委補選 王：多虧韓國瑜 不然輸更慘

2019-03-18

〔記者王錦義、張菁雅、張瑞楨／綜合報導〕爭取參選總統大選的立法院前院長王金平，昨到花蓮參加「中華玉京玄都慈善協會暨中華蓬萊仙島道教會」祈福法會，對於立委補選國民黨僅守住一席、被外界質疑「韓流」退燒一事，他回應說，是因為有韓國瑜才沒輸更慘。

王金平在花蓮受訪時說，台南、新北這兩區僅各輸三千多票、五千多票，是因為韓國瑜發揮很大作用，不然會輸更多，感謝韓辛苦加持，特別是最後一週。

前花蓮縣長傅崐萁去年因案入獄，王金平曾到花蓮陪同時任立委的花蓮縣長徐榛蔚探監。王金平昨到花蓮參加活動，徐榛蔚也全程陪同，二人並短暫挽手交談。王金平說，去年就把參選總統想法告訴傅崐萁，希望他支持，傅當下也答應。王金平說，昨沒有探監，「等傅下月出獄後，見面機會還很多」。

昨天也是王金平七十八歲生日，現場與會成員不斷大喊「總統生日快樂」，讓王金平笑得合不攏嘴，面對記者詢問生日願望，王金平說，希望中華民國昌隆，兩岸和平穩定，經濟更為發達，人民平安喜樂。

此外，大甲鎮瀾宮董事長顏清標為次子顏仁賢與媳婦黃子涵十七日晚間補辦婚宴，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平、前台中市長胡志強等黨內大老均出席。

針對立委補選結果是否影響二○二○總統大選。胡志強表示，民意之變如流水，民進黨以為颱風來了，結果颱風預報沒有那麼嚴重，國民黨要好好檢討，「不要再想太陽的事，八個太陽，我看天氣也不太好」；馬英九抵達時，記者轉述胡的說法，馬表示「很有道理」。

對於這次補選對二○二○大選影響？王金平表示：「再說吧！」吳敦義則不願表示意見。

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