立委補選 吳︰得票大幅拉近 就是進步

2019-03-18

〔記者賴筱桐、陳心瑜、林良昇／綜合報導〕立委補選結果出爐，外界解讀「韓流」退燒失靈。國民黨主席吳敦義昨天受訪表示，「也不能這麼講」，此次藍軍的選票大幅增加就是一種進步，選舉結果只是恢復原來藍、綠雙方的基本狀況。是否仍保有「萬分之一徵召高雄市長韓國瑜」的機會？吳表示：「始終沒有改變過。」

「萬分之一徵召 始終沒變」

挺吳派中常委分析，補選結果國民黨並未輸，也不影響吳選總統的意向，吳評估的是黨內挺韓的聲量是否可能到「非韓不可」的情況，才是最大的因素。

吳敦義昨天到新北市參加「國際中醫藥臨床學術大會暨中醫藥成果展」，他到場時，蔡英文總統已經離開，兩人沒有碰面。

對於立委補選結果是否意謂「韓流」失靈？吳敦義回應說，「也不能這麼講」，跟過去比較，新北市三重區藍綠相差十九％至二十％左右，但這次的得票率差距拉近到大約五％；台南又是「綠中之綠」，民進黨動員大批人馬「究竟有無其他的資源？這我們不知道，可是一般來講，都有這樣的揣測。」最後才領先三％左右，國民黨的選票大幅拉近就是一種進步。

媒體詢問，二○二○是否仍需要「韓流」助攻？吳敦義說，各方都要努力、各種票源都要掌握，每一個力量都要珍惜、爭取；媒體再追問，是否仍保有「萬分之一徵召高雄市長韓國瑜」的機會？吳表示：「始終沒有改變過。」

挺吳派中常委曾文培認為，依據過去參選黨主席的經驗來看，吳仍然沒有放棄選總統，只是過程中要考慮很多，包括依三七初選制度是否能出線？以及出線後是否有辦法選到最後？

曾文培認為，吳可能在考慮若沒有徵召韓國瑜，是否有可能因為基層聲音太強烈，最後在提名的全代會上有人提案要徵召韓，如果橫豎都「非韓不可」，吳可能一開始就會將韓納入初選，用實力原則去逼退其他人，才能避免分裂。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/