周子瑜、周杰倫被強掛五星旗

2019-03-17

〔記者陳立妍、彭琬馨／綜合報導〕美國電影網站《TC Candler》舉辦「亞太區最美／帥100張面孔排行榜」，台灣美眉周子瑜再度慘遭「吃豆腐」，國籍硬被冠上五星旗成了中國人。外交部昨表示，台灣是一驕傲的民主國家，從不是中華人民共和國的一部分，無論中國政府如何變造台灣人民身分、欺騙國際社會，都無法改變中國政府沒有統治台灣的事實。

周子瑜照片 去年放我國旗

《TC Candler》連續超過廿年公布「世界百大帥哥榜」、「世界百大美女榜」，近年在亞洲蔚為話題。十九歲的韓團「TWICE」台灣成員周子瑜連續三年入榜前十名，去年更躍升亞軍，連兩年獲得「亞洲最美」頭銜，而去年底榜單公布時，她的照片上方顯示為我國國旗，但在昨公布的「亞太區最美／帥100張面孔排行榜」中，獲得第四名的周子瑜竟被強掛五星旗，霸道行徑讓台灣網友非常火大。

台灣知名藝人 都被吃豆腐

事實上，先前「亞太區最美／帥100張面孔排行榜」公布入選名單時，除了周子瑜外，林志玲、「五月天」阿信、周杰倫、昆凌、林志穎、潘瑋柏、林宥嘉、蕭敬騰和舒淇等同樣被冠上五星旗，就連新加坡籍的金曲歌王林俊傑，照片上除了新加坡國旗外也多了五星旗，堪稱錯誤百出。

外交部說，經外館進洽，《TC Candler》回應表示，此次亞太區「年度最美臉孔票選」活動是由中國公司LIKETCCASIA購買專利權後自行在亞洲地區舉辦的活動。外交部指示駐處進一步與該公司聯絡表達我國嚴正立場，並要求更正，但尚未獲得具體回應。

外交部並說，中國政府或私人公司將我國民登記為中國籍，並擅加中國旗幟的做法，嚴重傷害台灣人民感情，將使兩岸關係益發疏離、敵意日深。

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