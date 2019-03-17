補選四席 國民黨僅柯呈枋保住彰化

2019-03-17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一選區立委補選結果昨天出爐，在投票率卅六．五九％下，國民黨候選人柯呈枋以四萬七八三五票，打敗民進黨候選人黃振彥四萬一九四六票，為國民黨守住在彰化縣的唯一一席區域立委！

柯呈枋首次投入選戰就取勝，他強調，這場選舉不只是他個人的勝利，未來將秉持初衷，進入國會協助推動縣政，讓彰化縣的未來更美好。

彰化縣立委第一選區為和美、伸港、線西、鹿港、福興、秀水等鄉鎮，因原國民黨立委王惠美去年當選縣長，因而進行補選。一選區向來是藍大於綠，二○一六年立委選舉中，民進黨的陳文彬拿下七萬二千多票（得票率四十三．八％），國民黨王惠美則有九萬二千多票（得票率五十六．一九％）；二○一八年縣長選舉，民進黨的魏明谷拿六萬三千多票（得票率三十六．二六％），國民黨王惠美則有十萬四千多票（得票率五十九．三％）。

此次民進黨推出前鹿港鎮長黃振彥，國民黨由前副縣長柯呈枋上陣。選舉結果顯示，黃振彥在鹿港、福興贏對手，但其他鄉鎮都輸；柯呈枋雖在鹿港輸了四千多票，但其故鄉伸港「大團結」，也贏了對手四千多票，另在和美、線西領先不少票數，奠定勝基。

黃振彥對敗選表示，這是個人努力不夠，加上大環境對選舉結果有所影響，未來他的服務團隊會繼續為鄉親服務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/