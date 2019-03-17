新聞解讀》文旦假新聞 激出綠營票

2019-03-17

記者唐在馨、吳俊鋒、楊金城／特稿

台南市第二選區立委補選，郭國文打敗來勢洶洶的謝龍介。連續三週陪著郭國文掃街拜票，甚至穿雨衣扭傷腳也不停下腳步的前行政院長賴清德，可以說是感動綠營票回流的第一張王牌，而前總統陳水扁出聲力挺，加上總統蔡英文及黨主席卓榮泰化解黨內分裂促成團結，則是定住軍心，贏得勝利的關鍵。

反觀空降到這一塊號稱全國最綠選區的謝龍介，因綠營有分裂隱憂，加上去年一一二四大選後，全國韓流氣勢正旺，原本信心十足，要「終結」台南多年來立委全由民進黨拿下的局面；但選戰最後關頭，「柚農簽合約」事件引發假新聞質疑，請來的韓國瑜本身在高雄也頻生爭議話題，都讓過去就不信任國民黨的台南二選區選民產生危機意識。

雖然謝龍介只輸三千六百六十四票，得票率也大幅突破過去國民黨的成績，由百分之十八的得票率衝高到百分之四十四．三一，可解讀為「雖敗猶榮」，但讓國民黨去年縣市長大勝的氣勢，從高雄繼續席捲台南之勢為之一挫，並讓國民黨在雲嘉南的立委席次依舊抱蛋，應可視為謝龍介、韓國瑜的「雙敗」。

脫黨參選的陳筱諭，原本主打陳水扁牌，但最後關頭阿扁父子力挺郭國文，最後一天她雖獲得台北市長柯文哲的錄影加油，但選情激烈緊繃，藍綠選民各自棄保，她在本身家族所在地的麻豆都只拿到第三名的得票。這也是繼北市立委補選後，第三勢力再次在藍綠夾擊下落敗，這是否意味著，當藍綠對決大勢形成，第三勢力難有伸展空間？值得觀察。

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