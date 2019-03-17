謝龍介：賴清德有本錢挑戰蔡總統

2019-03-17

〔記者楊金城、萬于甄／台南報導〕台南市第二選區立委補選結果揭曉，國民黨謝龍介落敗後表示，祝福對手郭國文當選，祝福民進黨，但要傾聽基層要拚經濟的聲音，「你應該（文旦）要賣得比我多」。謝也譏說，前行政院長賴清德經此一戰，在二○二○總統大選，「有本錢挑戰總統蔡英文」。

謝龍介承認，對二○二○總統大選而言，這場補選確實是「氣勢分水嶺」，但也強調，兩者畢竟仍有不同。

謝龍介說，黨主席吳敦義打電話鼓勵他能打到這樣不容易，國民黨在第二選區本來只有十八趴的得票率，是「韓流」來，國民黨才有此成績，他獲得五萬九一九四票是國民黨過去無法想像的。但謝未表態十個月後是否再選立委，只說國民黨會推派最強人選。

謝龍介也指出，不會因落選就不給訂單，他會繼續幫農漁民打通路，麻豆文旦簽約外銷依然有效。

自稱「最強村姑」的無黨籍候選人陳筱諭，因棄保效應，在藍綠夾殺下落選。陳筱諭說，希望大家別失望，也盼當選者實現承諾；至於未來是否會再參選，陳筱諭笑回「後會有期」。

陳筱諭表示，感謝支持者給她機會，這是人生很棒的經驗，年輕人永遠有機會改變全世界。陳筱諭的媽媽、前台南市議員郭秀珠則用「努力不夠」勉勵女兒，也給予她溫暖的擁抱。

對於開票數不如預期，陳筱諭認為，最後還是前總統陳水扁的影片影響綠營支持者，而台北市長柯文哲以影片力挺，讓她很感謝。至於是否會加入白色力量？她說，暫時沒想這麼多，但不會再加入民進黨。

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