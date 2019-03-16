要生小孩 最好趁早 高齡當爸爸 子女早發精神疾病風險高

2019-03-16

台大、中國醫大 研究發表

〔記者吳亮儀／台北報導〕想當父親要注意！台灣研究團隊研究發現，有思覺失調症的小孩中，父親生育的年齡通常也越晚，父親生育年齡每延後十歲、小孩發生早發性思覺失調症的風險就增加卅％。

國人當爸 平均年齡達34.5歲

國人越來越晚婚、也晚生小孩，父親平均生育年齡從一九九一年的卅．三歲，到前年時上升到卅四．五歲。台大公衛學院、中國醫大公衛學者研究，影響小孩罹患先天性疾病的風險不只來自晚生育的母親，也可能和晚生育的父親有關。

台大公衛學院教授陳為堅、中國醫大公衛學院助理教授王世亨和跨國團隊的研究，探討父親年齡和子代精神疾病的關係，團隊利用在台灣收集的三千個有思覺失調症患者家庭資料，發現父親生育年齡過高者，小孩有早發性思覺失調症的風險也會增加。

每晚10歲生育 風險增30％

團隊再利用一千六百個家庭做全基因體關聯分型，估計出基因遺傳風險，發現若父親越晚生育第一胎的遺傳風險愈高，生育年齡每延後十年，小孩發生早發性思覺失調症風險的機率約增加卅％。

團隊指出，男性生育年齡和子代健康關係有兩個假說來解釋相關性，一是男性的精子不斷進行減數分裂，過程中可能有突變發生；二是較晚生育的男性可能有某些特質，例如精神疾病遺傳風險高，也影響了第一胎的生育年齡。

較佳生育年齡 為25至29歲

王世亨說，男性較佳的生育年齡應落在廿五歲到廿九歲之間，因精子發展成熟、也還未經歷太多變異，但若父親生育年齡超過五十歲，子代有早發性精神疾病的風險就增加到六十六％。這項研究近日在精神醫學期刊《生物精神醫學》（Biological Psychiatry）官網刊出。

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