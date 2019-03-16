新北立委補選》三子合體 再拱鄭世維

2019-03-16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重區立委補選今天投票，國民黨候選人鄭世維選前之夜黨內大咖雲集，新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕「三子」同框站台，台下支持者士氣高昂，期盼一舉拿下傳統綠營聖地三重選區。

藍營眾星雲集 盼奪傳統綠軍聖地

鄭世維造勢晚會，國民黨多個太陽都到場站台，朱立倫表示，大家都心無旁鶩，希望國民黨立委補選能夠四席全上，大家都只有一個目標，全力催票，現場只有「世維粉」，沒有其他粉。

韓國瑜到場時，全場氣氛沸騰，連前面的吳敦義、馬英九、朱立倫三人聲勢都被蓋過去。韓國瑜被問到參選總統話題，他馬上表示鄭世維「才是今天的男主角」，大家要團結才能勝選，不要談別的事。

韓國瑜助講時透露，鄭世維的父親正在加護病房和死神搏鬥，一定要看到鄭世維當選，才嚥得下最後一口氣。

昨天「禿子」韓國瑜、「漢子」侯友宜、「燕子」盧秀燕再度合體，為晚會掀起一波高潮，現場氣氛熱烈，鄭世維說，他是貧窮出身，希望這次能在大家支持下當選，他會做牛做馬，回報大家的盛情。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/