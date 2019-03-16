新北立委補選》林飛帆現身 力挺余天

2019-03-16

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第三選區立委補選，民進黨候選人余天昨晚造勢大會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃和太陽花學運領袖林飛帆都來站台，現場湧入逾三萬民眾一同合唱《咱攏坐著同隻船》要力抗韓流。

余天造勢大會昨晚在三重市前街展開，除有藝人翁立友、王彩樺和施文彬助唱，余天也帶著太太李亞萍和兩個女兒余筱萍、余苑綺向現場民眾拜票。

林飛帆以神秘嘉賓身分現身，他指出，他是為了台灣民主的保衛戰，因為三重、台南和彰化等地立委補選，是中國領導人習近平併吞台灣的前哨戰，若國民黨執政，就離習近平的和平協議、一國兩制更近一步，希望立委補選能打下第一場勝戰。

蔡英文助講 台下總統加油聲不絕

總統蔡英文助講時，台下支持者不斷高喊「總統加油」；她表示，這次來替余天輔選是來報恩的，因為過去有太多人受到他的幫助，而三重是台灣本土意識最強的地方，一定要讓余天過關、當選。

蘇貞昌則表示，一樣都領納稅人錢，有些立委卻沒替台灣說過半句話，全替中國說話，還是選余天比較實在。

余天表示，面對韓流席捲至北台灣，相信三重鄉親每個人都是溫暖熱情的，「太陽要出來了」，民進黨現在剩一口氣，拜託所有鄉親不要再踹一腳。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/