台南立委補選》韓國瑜三度助選謝龍介

2019-03-16

〔記者楊金城／台南報導〕南市立委補選選前決戰，國民黨候選人謝龍介昨在綠營票倉麻豆舉辦「鮪瑜秀」農漁產業嘉年華造勢，請來高雄市長韓國瑜三度助選，韓請台南鄉親給謝龍介機會試試看，只要十個月，他一定會配合謝龍介，台南高雄一起大出擊。

韓妻龍妻 兩位李佳芬合體拜票

韓國瑜妻子李佳芬、謝龍介妻子李佳芬昨天繼續合體拜票，大、小李佳芬與謝龍介在麻豆市場和民眾握手，請大家支持。兩位李佳芬品嘗水果，直讚好吃，也買了木瓜、芭樂和蘆筍，謝龍介買了高麗菜。謝說，民進黨傾全黨之力抹黑攻擊他，希望選民用選票搶救他，也搶救農漁民和勞工。

朱立倫站台 喊出「四席全壘打」

前新北市長朱立倫下午在造勢場助選說，這四席立委補選很關鍵，代表台灣改變的力量，希望中間力量站出來，拚四席全壘打，表達對民進黨執政不滿。

韓國瑜助講時支持者高喊「選總統」，他呼籲台南鄉親用這次立委補選，抗議貧窮、拒絕低收入，要過好日子，讓下一代孩子比我們更好。

韓國瑜說，台灣人讓民進黨執政從中央到地方，台灣人不欠民進黨，但民進黨近年讓人民凍抹條，他就像一個番仔火把它點起來，請台南鄉親票投謝龍介，讓謝試試看，成為台南的領頭羊，用選票告訴民眾，台南鄉親不是忠於一個黨，是忠於會做事的民代，就從台南開始，改變台灣。

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