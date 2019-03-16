反制假新聞 政院要各部會精進「打假」

2019-03-16

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡總統十一日召開國安會議提出因應及反制中國「一國兩制台灣方案」指導綱領，行政院決展開具體作為，第一波將全面強化各部會對假訊息的澄清與反制能力，據透露，鑑於各部會普遍因應假訊息的澄清能力不足，政院副院長陳其邁日前已與內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲等相關首長會商，將要求各部會提出具體作為反制假新聞。

行政院未來將緊盯各部會精進「打假」、精進反制假新聞的技巧與澄清能力，要求務必要有策進作為及成效，政院將進一步召集各部會舉行會議商討對策與部會遭遇的困難，包括食安、農產品以及涉及政治層面等假訊息如何有效反制。

知情官員坦言，雖然目前各部會對假訊息與假新聞都會在第一時間及時澄清，回應快速，但都不是很有效，新聞澄清稿非但無法有效澄清，也無法使用簡潔有力的文字與社會溝通，甚至因用語艱澀、拗口，讓民眾看不懂，有必要大為改進。

近來央行提供退役運動選手就業機會，請體育署推薦參加工友選評，引發外界抨擊應徵央行工友居然要具備奧運選手資格，央行澄清表示，未來將洽體育署檢討進用退役運動選手的措施。

衛福部食藥署日前預告修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」草案，將燒烤類製品納入限制致癌物苯駢芘（BaP）含量，但因預告草案未說清楚，網傳以後夜市烤魷魚將消失。衛福部澄清，未來納管以量產包裝廠為主，不必擔心吃不到烤魷魚。

據悉，行政院官員對央行與衛福部上述處理方式，認為未能有效及時澄清，造成社會誤解，但並不是要責難誰，而是希望精進假訊息的澄清能力。

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