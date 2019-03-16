中國網站註冊台灣網域／國安疑慮 封鎖「關注31條」網站

2019-03-16

〔記者劉力仁、李欣芳／台北報導〕中國侵門踏戶，以「www.31t.tw」註冊台灣網域推出「關注三十一條」網站，大剌剌宣傳「對台三十一項措施」，網站內容與中國國台辦最近推出的「三十一條來了」APP，相似度極高；國家通訊傳播委員會（NCC）日前啟動國安機制，昨天傍晚接獲國安會回文，確認有國安疑慮，晚間八點多已封鎖該網站。

總統府發言人黃重諺昨表示，經過國安會協調安全單位追查，「www.31t.tw」註冊單位是中共中央台辦轄下「北京海峽文化交流有限公司」，明確為中共在台從事具政治目的宣傳，違反兩岸人民關係條例第三十四條之規定，在台灣地區從事廣告之播映、刊登或其他促銷推廣活動「為中共從事具有任何政治性目的之宣傳」，應由主管機關註銷其註冊。

NCC發言人翁柏宗表示，昨晚接到國安會公文，要求NCC註銷該網站域名，立即知會負責網域註冊台灣網路資訊中心（TWNIC），註銷網站域名。

去年二月，中國國台辦公布三十一條「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，內容涵蓋金融、就業、教育、醫療、影視等多領域，之後成立「www.31t.tw」網站大力推銷此「對台三十一項措施」，引起統戰及政治宣傳之疑慮；立委痛批，中國想藉網路強化輿論操弄，加速滲透分化台灣社會，營造內部自我投降假象，呼籲民眾警惕防範中國利用民主來反民主。

翁柏宗表示，此網站在台灣註冊，屬於境內網站，國安單位認定有危害國安之虞，NCC依法配合執行斷網。

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