學者︰中國「養套殺」 台灣文化產業失血

2019-03-16

〔記者劉力仁／台北報導〕騰訊、優酷等具中資色彩的影音串流平台（OTT）大舉攻台，台北科大智財所副教授江雅綺表示，對台灣觀眾而言，從電視到網路，早已充斥著中國製作的「攻略」和「好聲音」，中國OTT先以內容「養」台灣觀眾胃口，再授權「套」住各項傳播通路，最後一步直接攻台「宰殺」，讓台灣文化內容產業失血。

江雅綺表示，目前NCC以落地與否當成是否納管標準，無法杜絕所謂「愛奇藝模式」經營型態，也就是愛奇藝本身雖因中資，無法在台灣正式落地，但透過在台代理公司營運宣傳，藉由網路跨境傳輸特性，台灣民眾仍可收視。她建議官方，既然無法禁止，不如強化管理。

江雅綺舉例，中國OTT內容要傳輸到國人眼裡，不僅得透過在地網路傳遞，商業收費模式也需透過在地金流交易，並非完全在海外完成，「不是說伺服器在中國就什麼都管不到，可朝我們做得到的方向努力」，譬如可要求影音內容增加台灣本土的文創作品。

江雅綺表示，美國一九三八年通過「外國代理人登記法」，要求在美為外國公司進行遊說活動的業者向司法部登記，並定期呈報活動情形。美國司法部去年要求中國官媒新華社和中央電視台旗下的中國環球電視網之駐美機構，註冊為外國代理人，主因即是美國政府質疑部分國家在本國嚴格控制媒體，卻「不對稱的」利用美國對媒體的民主開放體制。連美國都如此緊張，台灣更要警惕。

世新大學廣電系副教授何吉森認為，網路傳輸趨勢難以禁絕，不如反過來強化管理，杜絕敏感的內容、增加本土的影音節目，善用此一平台發展台灣影音產業。

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